Earth Day, quanto impiega la plastica a degradarsi?

ROMA – 450 anni. È quanto impiega una sola bottiglia di plastica per degradarsi.

Una quantità di tempo impressionante. Adesso pensate a tutte le bottiglie di plastica che utilizziamo e immaginate come potrebbe essere il nostro pianeta tra un centinaio di anni: una distesa di bottiglie di plastica.

Oggi è Earth Day, la Giornata della Terra, evento nato nel 1970 per sensibilizzare sul tema ambientale e sulla salvaguardia del nostro pianeta.

Ognuno di noi ha il dovere di amare e rispettare la nostra casa, l’unica che abbiamo. E farlo non costa davvero nulla. Se tutti noi, ad esempio, imparassimo a preferire soluzioni alternative alle bottiglie di plastica sarebbe già un importante passo avanti. E questo è solo uno dei tantissimi accorgimenti che possiamo utilizzare, a costo zero e fatica zero, per salvaguardare la Terra.

Perché prendersela con la plastica?

La plastica è ormai di casa. È tra i materiali più utilizzati per fare qualsiasi cosa. Anche nel tuo smartphone una ricca percentuale di componenti è realizzata in materiali plastici.

E allora che sì fa? Si abbandona del tutto la plastica e i suoi derivati?

Non necessariamente. Sicuramente ridurre il consumo lì dove possibile, e poi riciclare. Riciclare, riciclare, riciclare. Dare nuova vita alla plastica per produrne di meno. Non costa davvero nulla buttare qualcosa nel suo giusto contenitore. Di nuovo, costo zero e fatica zero. E cercare una soluzione alternativa.

Quanto impiega la plastica a degradarsi?

Non sei ancora convinto?

Abbiamo puntato il dito contro le bottiglie di plastica, ma non solo le sole ad avere un forte impatto sull’ambiente.

Ecco alcuni esempi di oggetti in plastica di uso comune (una piccolissima parte) e il loro tempo per degradarsi.

Spazzolino da denti: 500 anni (meglio quelli a testina intercambiabile)

Capsule caffè in plastica: 500 anni (sono davvero necessarie?)

Cannucce di plastica: 200 anni (sono davvero necessarie?)

Sacchetto di plastica: 20 anni (usiamo quelli biodegradabili e compostabili)

Bicchieri e piatti di plastica: 450 anni (sono davvero necessari? Puoi usare quelli compostabili)

Bottiglie di plastica: 450 anni (di nuovo, sono davvero necessarie? Utilizzate alternative, ce ne sono tante)