Earth Day, a Roma anche E.T scende in campo e ricorda: ‘Save her’

ROMA – Dallo spazio, ai muri della Capitale. In occasione della Giornata mondiale della Terra, anche E.T è sceso in campo per ricordarci quanto sia importante salvaguardare il nostro pianeta.

L’extraterrestre più famoso del cinema, è comparso questa mattina in via degli Annibaldi grazie alla mano di Harry Greb, street artist già noto nella Capitale. E.T è raffigurato nei panni di un giocatore di basket, con indosso una maglietta grigia con la scritta verde ‘Save her’ che indica sotto il suo braccio la Terra, usata al posto del pallone.