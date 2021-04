Tg Diregiovani – Edizione del 22 aprile 2021

– ‘ROMULUS’, SKY ANNUNCIA LA SECONDA STAGIONE ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ

Nel giorno del compleanno della Capitale, Sky ha annunciato la seconda stagione di ‘Romulus’, la serie firmata da Matteo Rovere. Le riprese dei nuovi episodi inizieranno a maggio e si svolgeranno a Roma e dintorni. L’ambizione è fare della seconda stagione di ‘Romulus’ la più sostenibile delle produzioni italiane targate Sky Original, parte del piano di Sky di diventare Net Zero Carbon entro il 2030. In partnership con Albert e con Zen2030, il nuovo set ambisce alla certificazione ufficiale Albert di produzione sostenibile, puntando a un impatto quanto più ridotto possibile sull’ambiente in tutte le fasi della produzione, riducendo le emissioni sia dirette che indirette di gas serra;



– UNA CANZONE PER L’EARTH DAY, GLI INNA CANTINA SOUND PUBBLICANO ‘URAGANO’

Si celebra oggi l’Earth Day. Istituito nel 1970, questo appuntamento globale è dedicato al nostro pianeta. Ogni 22 aprile, nella Giornata della Terra, tutti i paesi del mondo organizzano eventi, per sensibilizzare sul tema dell’ambiente e della salvaguardia del nostro mondo. Per l’occasione gli Inna Cantina Sound hanno lanciato il singolo ‘Uragano’, in cui gli esseri umani vengono paragonati ad un uragano e l’entita`e la forza delle calamita` naturali, sono direttamente proporzionali ai nostri gesti di tutti i giorni. I ritmi ska e le liriche pungenti sono la chiave di questo pezzo, prodotto da ‘La Grande Onda’ di Tommaso ‘Piotta’ Zanello e distribuito da Artist First;

– DROGHE E GIOVANI: L’ETÀ DEL CONSUMO È SEMPRE PIÙ BASSA

“L’emergenza c’è: la diffusione delle sostanze stupefacenti coinvolge sempre di più anche ragazzi in età pediatrica, e la facilità di spostarsi e comprare droghe via internet ha reso il fenomeno diffuso”. Il professor Pietro Ferrara, docente di Pediatria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dell’Università Campus Bio-Medico di Roma descrive così all’agenzia Dire, il rapporto che lega le giovani generazioni al consumo di droghe. Un rapporto sempre più stretto che coinvolge ragazzi e ragazze anche in età pre-adolescenziale. Per il pediatra, alla base del fenomeno ci sono fattori ambientali come la voglia di emulazione, l’insicurezza e la noia. Ma anche “la mancanza di dialogo all’interno del nucleo familiare”. Ad aggravare il quadro del fenomeno, si aggiunge il fatto che “gli adolescenti si trovano in una fase di sviluppo neuronale: le attività e le funzioni cognitive vitali sono in crescita, e l’uso di droghe durante questo periodo di sviluppo può quindi modificare la struttura e le dimensioni del cervello”;

– MR. RAIN SI RACCONTA A DIREGIOVANI: “ECCO COME NASCE METEORITI”

Tre album all’attivo ma ancora tanta voglia di mettersi in gioco. Mr. Rain si è raccontato ai nostri microfoni partendo dal suo ultimo singolo, ‘Meteoriti’;

– ‘TI RACCONTO L’ITALIA’, L’INIZIATIVA DELLA COMMUNITY DI TIKTOK

È partita #tiraccontolitalia, la campagna su TikTok sviluppata con l’obiettivo di valorizzare le tante realtà e culture locali, dalle tradizioni alle nuove tendenze, tra dialetti, moda, musica, cucina, luoghi e aneddoti regionali. Un viaggio lungo 5 mesi che, di settimana in settimana toccherà tutte le regioni, alla scoperta dell’Italia vista e raccontata dalla community sempre più ampia ed eterogenea. Tutti potranno raccontare e scoprire le bellezze delle regioni italiane attraverso l’hashtag #tiraccontolitalia a cui si aggiungeranno nelle prossime 20 settimane hashtag dedicati alle singole regioni, la prima in ordine cronologico sarà la Campania con #TikTokCampania.