Non ho mai avuto un orgasmo nè con il mio fidanzato nè da sola…

Salve Esperti,

vi scrivo per una questione molto intima, non saprei proprio a chi rivolgermi…

Ho 22 anni e non ho mai avuto un orgasmo nonostante abbia ormai da anni rapporti sessuali con il mio fidanzato. Lui comincia a sentirsi in colpa, o incapace, ma io so che non è colpa sua perché non riesco

neanche con la masturbazione. Non so darmi una risposta e sono arrivata a pensare di essere malata…volevo appunto chiedervi se esiste un disturbo associato a questa assenza di orgasmo e se esiste,

c’è un rimedio? Spero tanto che potrete aiutarmi, grazie infinite per la vostra disponibilità.



Anonima, 22 anni

Cara Anonima,

grazie per averci scritto.

Iniziamo chiarendo che l’orgasmo femminile è considerato un fenomeno multifattoriale, influenzato da fattori biologici e anatomici, nonché da fattori cognitivi, emotivi e relazionali.

Inoltre, il raggiungimento dell’orgasmo prevede un meccanismo che vede nella capacità di lasciarsi andare e di affidarsi all’altro la chiave.

Per alcuni mantenere il controllo anche durante l’intimità affettivo-fisica è fondamentale e perderlo significa perdere di vista la capacità di non essere sopraffatti dall’altro.

Quello che possiamo dirti è che non esiste una formula magica per l’orgasmo. L’orgasmo è un’esperienza complessa, personale caratterizzata da cambiamenti fisici e da sensazioni che dipendono dalla voglia e dalla curiosità di sperimentare della persona, dalla situazione, dal

contesto socioculturale, dal partner, dalle esperienze vissute, dai pensieri e dalle emozioni che incidono sul coinvolgimento personale e sul piacere sessuale.

Ti consigliamo, per fare chiarezza e approfondire i motivi che possono essere alla base della tua difficoltà a raggiungere l’orgasmo, di rivolgerti ad uno psicologo che saprà aiutarti a comprendere e trovare la soluzione adatta ad affrontarla.

Se vuoi puoi ancora rivolgerti agli esperti del nostro Sportello on line.

Un caro saluto!

