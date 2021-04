Come vengono preparati i panini dei fast food? Il VIDEO shock

Tre video shock che svelano il dietro le quinte della catena di fast food Subway stanno facendo il giro dei social.

Nelle clip caricate su TikTok un dipendente di uno dei negozi in Texas mostra come vengono preparati alcuni cibi.

L’utente @Travis2official si è filmato mentre preparava panini di carne, tonno e pollo teriyaki.

Per quanto riguarda la carne, ad esempio, si presenta come un mattone marrone sigillato all’interno di un imballaggio di plastica.

Un aspetto poco invitante rispetto al risultato finale.

Come ha reagito il web?

Alcuni utenti si sono detti sconvolti per i video, altri invece non vedono nulla di male nel modo in cui vengono conservati gli ingredienti.

Tuttavia, in molti hanno notato la poca professionalità del dipendente, che non solo utilizza lo smartphone mentre cucinava, ma lo fa con la mascherina messa sotto il naso.