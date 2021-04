Tg Diregiovani – Edizione del 26 aprile 2021

Oscar 93, il trionfo di ‘Nomadland’ e la delusione per l’Italia

La lunga notte degli Oscar si è conclusa con la vittoria indiscussa di ‘Nomadland’. Il road movie sui nomadi d’America si è aggiudicato Miglior film, Miglior regia per Chloe Zhao, la prima donna di origini asiatiche ad aver vinto questo riconoscimento, e Miglior attrice protagonista per Frances McDormand. Delusione, invece, per l’Italia, candidata a Miglior canzone originale con ‘Io Sì (Seen)’ di Laura Pausini e a Miglior trucco, parrucco e costumi per ‘Pinocchio’ di Matteo Garrone. “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita”, ha scritto la Pausini sui social.

Su Fortnite parte la Coppa Neymar Jr

Il fuoriclasse del PSG arriva su Fortnite. Con l’aggiornamento del 27 aprile, prende il via l’evento dedicato a Neymar Jr. Ogni incarico completato, porterà una serie di ricompense, tra cui costumi dedicati e nuove emote. L’evento culminerà con la Coppa Neymar Jr, fissata per il 28 aprile. Il migliore giocatore di ciascuna regione per ciascun torneo in singolo riceverà un paio di scarpini da calcio Puma con un design personalizzato ispirato alla forma primordiale di Neymar Jr.

Selena Gomez al premier Draghi: “Dona vaccini extra”

Selena Gomez, amatissima dalle giovani generazioni, scende in campo sul tema vaccini. “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Chiediamo ai leader mondiali come il primo ministro italiano Mario Draghi di donare le dosi extra di vaccino anti-Covid-19 alle persone che ne hanno più bisogno”. Questo l’appello della pop star e attrice su Twitter rivolto al premier italiano e agli altri leader europei. “Solo con il vaccino per tutti si può vincere questa battaglia”, ha scritto in un altro tweet la Gomez.

Rkomi torna con Taxi Driver

E’ per il 30 aprile l’uscita di Taxi Driver, il nuovo album di Rkomi. Un progetto di quattordici tracce che vedrà il rapper milanese collaborare con diversi artisti del panorama musicale italiano, tra questi Irama, Gazzelle e Sfera Ebbasta. Il disco è stato anticipato dal singolo “Ho spento il cielo” in featuring con l’ex frontman dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso. “Taxi Driver” è il terzo lavoro di Rkomi, dopo “Dove gli occhi non arrivano”, pubblicato nel marzo 2019 e certificato disco di platino.

La notte della SuperLuna rosa

Occhi al cielo questa sera per la notte della SuperLuna rosa. Il nostro satellite, in fase di plenilunio, ha raggiunto il perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, apparendo in cielo più grande e luminosa del solito. Una SuperLuna non è un fenomeno raro, e avviene almeno una volta l’anno. Quella di aprile prende il nome di SuperLuna rosa, ma il nostro satellite non cambierà colore. Qualche centinaia di anni fa, i nativi americani diedero dei nomi a ogni plenilunio dell’anno. Aprile, dunque, è il mese della Luna piena Rosa.