Adidas Star Wars, arrivano le Stan Smith di Yoda

La Forza scorre potente in Adidas. L’azienda tedesca lancia una nuova collezione dedicata a Star Wars con una rivisitazione delle Stan Smith dedicate a Yoda. Le calzature saranno disponibili al prezzo di 120 euro a partire dal 4 maggio, giorno dello Star Wars Day.



Adidas Stan Smith Star Wars

Verde come Yoda e come il futuro. Le nuove Adidas Stan Smith dedicate al maestro Jedi sono realizzate con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen, confermando l’impegno dell’azienda nella svolta green.

Il design delle Stan Smith è reso ancora più accattivante dalla grafica di Yoda sul tallone. Sui lati esterni, inoltre, è presente l’iconico motto del maestro Jedi , “Do or not do”, da un lato e “There is no try”, dall’altro, citazione tratta dal film Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora (nella versione italiana “Fare, o non fare! Non c’è provare!”).