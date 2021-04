I Sierra stanno per tornare con un nuovo EP: “Profondamente”

ROMA – Uscirà il 30 aprile “Profondamente”, il nuovo EP dei Sierra. Il duo di X Factor torna con un lavoro di otto tracce, frutto delle registrazioni in studio fatte quest’anno. D’altronde, ce lo avevano anticipato qualche mese fa: “Il 2021 sarà un anno pieno di musica”.

In questo EP i Sierra continuano la loro esplorazione musicale che parte da strutture pop e dalle loro radici hip hop, arricchite da elementi riconducibili alla dance e all’EDM, o alla trap della nuova scuola francese.

Si spazia da brani energici e ritmati come “Goleador” (focus track dell’Ep) e “La Clique”, a canzoni più riflessive e come “Profondamente” e “Ci Sono Anche Io”, per arrivare a composizioni lucenti come “Aria”, “Nei Giorni che Mi Rimangono” o “Sei tu”.

A questi inediti si aggiunge “Mezze Lune”, singolo uscito a inizio 2021 che ha già superato le 500 mila streams e views. “Profondamente– raccontano i Sierra- racchiude molti degli stati d’animo che abbiamo vissuto per anni. In questi mesi siamo riusciti a tirare fuori il nostro mondo interiore, cosa che non potremmo esternare in nessun altro modo se non con la musica”.

Cosa aspettarsi da questo disco

Lato produzioni si possono apprezzare diverse firme di spicco come Zef, Cosmophonix, Machweo , Mr Monkey, Niro e Pitchbull. Insieme hanno creato un affresco sonoro ricco e variegato.

Dal punto di vista testuale i Sierra compiono un ulteriore passo in avanti nella capacità di unire il lessico proprio del rap moderno a metafore e immagini vicine al cantautorato italiano.

Sila con le sue melodie cantate e Medium con il suo flow più rappato, si alternano con maestria, elaborando concetti e riflessioni sui grandi eventi di questo periodo. I Sierra, infatti, tracciano flussi di coscienza in cui si riscoprono quei piccoli elementi che compongono le nostre quotidianità per arrivare allo spazio, alle stelle e ai pianeti, simboli della fantasia, ma soprattutto della forza ineluttabile dell’universo e della natura.

Tracklist:

1) Goleador

2) Nei cinque giorni che mi rimangono

3) La Clique

4) Mezze lune

5) Aria

6) Ci Sono Anch’io

7) Profondamente

8) Sei tu