Isola dei Famosi, Gilles Rocca rifiuta la prova del bacio: ecco la reazione di Ilary Blasi

ROMA – Cosa è successo durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi? Anzi, cosa non è successo…come si dice in questi casi!

Durante il consueto appuntamento del lunedì, il momento di ‘alta televisione’ è avvenuto con Gilles Rocca. Il naufrago si è rifiutato di sottoporsi alla prova del bacio in apnea, con Francesca Lodo, che avrebbe fatto guadagnare al vincitore una succulenta amatriciana.

“Gilles ma perché non vuoi partecipare?”, gli ha chiesto la conduttrice Ilary Blasi. “Non la faccio Ilary. La cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita (ovvero la fidanzata Miriam Galanti, ndr)”, ha replicato il naufrago. La Blasi ha finto così uno svenimento, rimanendo qualche secondo a terra. Una volta in piedi ha esclamato: “Non ce la posso fare. Dai che è un gioco, Miriam non è gelosa, si tratta di un bacio a stampo. Stai facendo un dispetto anche a Francesca, così non può mangiare, non è giusto”. Gilles ha poi aggiunto: “Non sto bene mentalmente, non ho un copione, non sono capace di fare queste prove”. “C’hai paura che le puzzi l’alito? Sott’acqua non lo senti”, ha detto sdrammatizzando Ilary.

Francesca Lodo, una volta tornati nella Palapa, è sbottata a piangere: “Mi rode il c*lo a vedere quel piatto di pasta e non poterlo mangiare“. Gilles Rocca, in colpa, ha promesso che cederà la sua porzione di riso alla Lodo.