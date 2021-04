‘Posteriori’ da urlo…26 anni fa Michelle Hunziker diventava famosa con la pubblicità di Roberta

Certi amori…fanno dei giri immensi e poi ritornano. Prendiamo ironicamente in prestito un verso di Antonello Venditti per celebrare ventisei anni dopo la bellezza intramontabile del lato b di Michelle Hunziker. La bionda più sorridente della televisione italiana, di rotondità, possiamo dire che se ne intende. Curve da capogiro messe in bella mostra nella pubblicità datata 1995, uno spot che la rese famosa e la fece conoscere al grande pubblico. Indimenticata fantasia erotica per chi puo’ ricordare, imperdibile pezzo cult del piccolo schermo per chi invece oggi continua a guardare con ammirazione e un pizzico di invidia la reclame. Pezzo di repertorio che qualche anno fa la stessa Hunziker ha voluto ricordare con un post su Instagram.

