Tg Diregiovani – Edizione del 27 aprile 2021

– RIAPRONO LE SCUOLE: PIÙ LA PAURA O LA FELICITÀ?

Dopo mesi quasi solamente in didattica a distanza, gli studenti dei licei di Roma e del Lazio sono tornati a scuola. Ci sono mascherine, gel, banchi distanziati e giorni alterni, ma sembra un primo ritorno alla normalità. Diregiovani ha raccolto le loro impressioni;

– CHI È H.E.R., LA CANTANTE CHE HA BATTUTO LAURA PAUSINI AGLI OSCAR 2021

Ha solo 23 anni la cantante che nella notte degli Oscar ha ‘soffiato’ il premio a Laura Pausini nella categoria ‘Miglior canzone originale’. Si chiama H.E.R. e ha conquistato l’Academy con la sua ‘Fight for you’, brano del film ‘Judas and the black Messiah’. Al secolo Grabriella Wilson, l’artista è nata il 23 giugno 1997 a Vellejo in California. Due i dischi pubblicati finora, quattro i Grammy Awards portati a casa con oltre otto milioni di copie vendute tra singoli e album. Attualmente H.E.R. è su tutte le piattaforme con il nuovo singolo ‘Come through’ nuova anticipazione del disco di prossima uscita ‘Back of my mind’;

– ‘WEST SIDE STORY’, RILASCIATI TRAILER E POSTER DEL FILM DI STEVEN SPIELBERG

The Walt Disney Company ha rilasciato il primo teaser trailer e poster di ‘West Side Story’. La pellicola, che arriverà prossimamente nelle sale italiane, è diretta da Steven Spielberg, pronto a portare sul grande schermo l’adattamento cinematografico dello spettacolo di Broadway originale del 1957. Esplosivo, colorato, passionale e spettacolare, il film racconta la classica storia delle feroci rivalità e dei giovani amori nella New York di fine Anni 50. Tra gli interpreti di ‘West Side Story’ troveremo Ansel Elgort (Tony), Rachel Zegler (María), Ariana DeBose (Anita) e David Alvarez (Bernardo);

– ADIDAS STAR WARS, ARRIVANO LE STAN SMITH DI YODA

La Forza scorre potente in Adidas. L’azienda tedesca lancia una nuova collezione dedicata a Star Wars con una rivisitazione delle Stan Smith dedicate a Yoda. Le calzature saranno disponibili al prezzo di 120 euro a partire dal 4 maggio, giorno dello Star Wars Day. Verde come Yoda e come il futuro. Le nuove Adidas Stan Smith dedicate al maestro Jedi sono realizzate con materiali riciclati ad alte prestazioni Primegreen, confermando l’impegno dell’azienda nella svolta green. Il design delle Stan Smith è reso ancora più accattivante dalla grafica di Yoda sul tallone. Sui lati esterni, inoltre, è presente l’iconico motto del maestro Jedi , ‘Do or not do’, da un lato e ‘There is no try’, dall’altro, citazione tratta dal film ‘Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora’;

– I SIERRA STANNO PER TORNARE CON UN NUOVO EP: ‘PROFONDAMENTE’

Uscirà il 30 aprile ‘Profondamente’, il nuovo ep dei Sierra. Il duo di X Factor torna con un lavoro di otto tracce, frutto delle registrazioni in studio fatte quest’anno. In questo EP i Sierra continuano la loro esplorazione musicale che parte da strutture pop e dalle loro radici hip hop, arricchite da elementi riconducibili alla dance e all’EDM, o alla trap della nuova scuola francese. Agli inediti in arrivo si aggiunge ‘Mezze Lune’, singolo uscito a inizio 2021 che ha già superato le 500 mila streams e views.