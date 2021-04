Tg Diregiovani – Edizione del 28 aprile

– PRIMO MAGGIO, SVELATA LA LINE UP UFFICIALE DEL CONCERTONE

Puntuale come sempre torna ad animare la Festa dei Lavoratori il Concertone del Primo Maggio, la lunga maratona musicale promossa dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e che quest’anno avrà come slogan ‘L’Italia si cura con il lavoro’. Tanti i nomi che si alterneranno sul palco e tutti di spicco. Da Colapesce e DiMartino, Coma Cose, Michele Bravi, Fedez a Piero Pelù, Nyt, Motta, Mara Sattei e Noemi. Oltre 6 ore di musica dal vivo, testimonianze e riflessioni per uno show imprevedibile e ricco di colpi di scena che vedrà la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma come location principale per le esibizioni degli artisti e punterà a premiare al massimo la dimensione live;

– CHIARA FERRAGNI DIVENTA UN VIDEOGIOCO

È online ‘Rescue Matilda’, il videogioco di Chiara Ferragni. La top influencer entra nel mondo del gaming con un gioco retro a 8 bit, gratuito ed intuitivo. Lo scopo è quello di salvare il cane di Chiara Ferragni rapito dagli alieni. Per farlo bisognerà completare 5 livelli, evitando gli ostacoli e i nemici lungo il percorso. Attraverso le freccette della tastiera si potrà far muovere il nostro personaggio, una versione ‘pupazzo’ di Chiara Ferragni. All’inizio del gioco è anche possibile scegliere il suo outfit e, volendo, acquistarlo anche nella realtà. Raccogliendo gli iconici occhietti e sconfiggendo i nemici si guadagneranno punti classifica. Il gioco è stato prodotto dalla startup Gamindo, aggregatore di advergame che consente di donare in beneficenza giocando;

– ARRIVA OGGI IL NUOVO SINGOLO DI CARA ‘IL PRIMO BACIO’

È disponibile su tutte le piattaforme digitali ‘Il Primo Bacio’, il nuovo singolo di Cara. Dopo la pubblicazione del primo ep ’99’ l’artista torna con un brano che racconta le esperienze e le storie quotidiane in cui si rispecchiano i ventenni della sua generazione. Il brano continua il percorso artistico di Cara e costituisce il suo primo progetto musicale del 2021. Dopo l’esordio con il brano ‘Mi Serve’, nel 2020 si fa conoscere come una delle cantanti più promettenti dello scenario pop attuale grazie alle canzoni ‘Mi serve’ feat. Samuel Heron e ‘Le feste di Pablo’ con Fedez, ad oggi Disco di Platino con quasi 22 milioni di stream. Nel 2020 Cara è stata inclusa anche nella rosa degli artisti emergenti selezionati per ‘Radar Italia’, il programma globale lanciato da Spotify per supportare i nuovi talenti;

– IL BALLO DI ESULTANZA DI JUSTIN JEFFERSON ARRIVA SU FORTNITE

Il 29 aprile parte negli USA il Draft NFL 2021, evento annuale in cui le 32 squadre del National Football League scelgono i giocatori provenienti dai college. Per festeggiare le selezioni, su Fortnite arriva il famoso ballo di esultanza di Justin Jefferson, il ricevitore dei Minnesota Vikings. L’emote ‘Get Griddy’ sarà disponibile nel Negozio oggetti da oggi, 28 aprile. Justin Jefferson, inoltre, sarà anche il primo giocatore della NFL ad avere un ‘bundle’ armadietto dedicato;

– A FINE LUGLIO IL NUOVO DISCO DI BILLIE EILISH

‘Happier than ever’ è il nuovo album di Billie Eilish, in uscita il prossimo 30 luglio. Ad annunciarlo la stessa artista dopo un video teaser pubblicato nei giorni scorsi. “È la cosa migliore che abbia mai creato”, ha scritto Billie su Instagram. Domani sarà fuori il primo singolo omonimo. Il disco conterrà sedici brani, compresi i due singoli più recenti ‘My future’ e ‘Therefore I Am’.