Ciao mia sorella ha un problema alimentare, da settembre/ottobre non mangia più come prima, evita i carboidrati i dolci e altre cose un po’ più grasse, ha perso 8 kg e da due mesi non le viene più il ciclo. I miei genitori sono molto preoccupati e un po’ anche io però sento anche rabbia perché ormai sembra che l’unica cosa che conta a casa è se lei ha mangiato o no, mia madre mi usa tipo baby sitter che deve stare là a prepararle il pranzo se no lei non mangia, accompagnarla da tutte le parti perché loro hanno paura che non esce per non prendere i mezzi e altre cose di questo tipo che mi fanno davvero infuriare. Tra l’altro lei non è così magra da sembrare anoressica, secondo me sta bene e mi fa tanta rabbia che stia sempre a lamentarsi del suo aspetto fisico. Io ho 19 anni sto finendo il liceo quest’anno e non ho certo voglia né tempo di stare dietro ai suoi capricci anche io ho i miei problemi ma sembra che questi non vengano visti o non interessino nessuno. Che dovrei fare secondo voi?

Anonima, 19 anni