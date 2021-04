Tg Diregiovani – Edizione del 29 aprile 2021

– LA BUFALA DEI SELFIE PERFETTI: ECCO IL PROGETTO AUTOSTIMA

App, gratuite o a pagamento, consentono oggi di realizzare photo editing. Già dall’età di 13 anni, il 76% delle ragazze modifica l’immagine online. Invertire la tendenza e celebrare la ‘Bellezza autentica’ dunque, diventa sempre più urgente. A lavorare in questa direzione è ‘Dove’ che grazie al Progetto Autostima denuncia, divulga e promuove messaggi necessari rivolti al ‘Body Positive’. Nel video di 60 secondi intitolato ‘Il volto nascosto dei selfie’ il marchio di bellezza ci mostra come le foto online non corrispondano alla realtà. Per questo, su dove.com/autostima ci sono dei veri e propri kit di supporto nati con l’obiettivo di accrescere l’autostima dei giovani e promuovere un’immagine positiva del corpo sui social media;

– STORIA DI RAFFAELE, EX OSPITE DI SAN PATRIGNANO

Uno spaccato su quello che è la dipendenza e la forza necessaria che serve per sconfiggerla. Diregiovani ha raccolto le testimonianze di ragazzi e ragazze che hanno superato momenti difficili a causa della droga. Ecco cosa ci ha raccontato Raffaele;

– NUOVE RIVELAZIONI DEL POP: WILL SU TUTTE LE PIATTAFORME CON ‘BELLA UGUALE’

Will si affaccia alla scena musicale come stella promettente del pop, da mercoledì 5 maggio su tutte le piattaforme con ‘Bella uguale’. Il cantautore classe 1999 torna dopo il debutto con ‘Estate’ e l’esperienza di X Factor 2020. La canzone, scritta dallo stesso Willl e prodotta da Mark & Kremont, ha raccolto ad oggi oltre 17 milioni di stream totali solo su Spotify e a più di 6 mesi dalla pubblicazione ufficiale, il brano è tuttora nella classifica italiana top 100 dei singoli più ascoltati. Il video è diventato virale su TikTok e su YouTube conta oltre 5 milioni di views;



– È ONLINE IL TRAILER DEL FIM DINEY-PIXAR ‘LUCA’

È online il trailer di ‘Luca’, lungometraggio in arrivo in streaming su Disney+ dal 18 giugno. Dai creatori di Coco e Inside Out, il nuovo film d’animazione Disney e Pixar è diretto dal candidato all’Oscar Enrico Casarosa. La pellicola racconta di un’incredibile estate nella città di mare italiana ‘Portorosso’, vista attraverso gli occhi di un mostro marino di nome Luca. Le nuove immagini del trailer, proprio per sottolineare il senso dello stare insieme e la celebrazione dell’amicizia, sono accompagnate dal brano di Edoardo Bennato ‘Il gatto e la volpe’;

– NIKE X PS5, ARRIVANO LE SNEAKERS DEDICATE ALLA PLAYSTATION 5

Ancora una collaborazione per Nike e Sony. Dopo il successo nel 2018 delle ‘PG 2.5’, andate subito sold out, è in arrivo una nuova linea di sneakers dedicate alla PlayStation 5. Realizzate in collaborazione con la stella NBA Paul George, le PS5 x Nike ‘PG5’ rendono omaggio alla console introvabile. La collezione comprende due versioni, entrambe con il logo PS5 e i suoi colori rappresentativi, il bianco e il blu. Le sneakers saranno disponibili da maggio acquistabili nei rivenditori autorizzati, sul sito di Nike e sull’app Nike SNKRS.