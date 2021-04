ROMA – Luca Ravenna, classe 1987, nato a Milano, comico e autore televisivo. È stato il secondo eliminato della prima edizione di LOL – Chi ride è fuori, il game show italiano condotto da Fedez e Mara Maionchi.

LUCA RAVENNA, LA BIOGRAFIA

Luca Ravenna a 19 anni si trasferisce a Roma dove inizia a studiare al Centro sperimentale di cinematografia, in cui si diploma in sceneggiatura.

Scrive alcuni corti e tra le prime esperienze di scrittura collabora con il gruppo comico romano The Pills in alcuni sketch comici pubblicati su YouTube e in tv nonché, successivamente, come co-autore del loro primo lungometraggio The Pills – Sempre meglio che lavorare, uscito in sala nel 2016.

Tra il 2014 e il 2016 fa parte del team di sceneggiatori della sitcom Zio Gianni trasmessa da Rai 2, mentre nel 2015 è il protagonista e autore della webserie Non c’è problema.

La sua carriera subisce una svolta sostanziale quando assiste a uno spettacolo del comico Edoardo Ferrario, quindi dal 2014 decide di dedicarsi alle esibizioni comiche di tipo stand-up di cui egli stesso è l’unico autore, prima in serate open mic a fianco di altri colleghi e poi in spettacoli personali: nel 2018 porta in tour il suo primo spettacolo comico In the ghetto con date nelle maggiori città italiane e europee.

Parallelamente all’attività di comico, svolge spesso quella di autore televisivo che in passato lo ha visto coinvolto in numerosi programmi televisivi come Quelli che il calcio e Che fuori tempo che fa condotto da Fabio Fazio. Ha partecipato ai programmi televisivi Natural born comedians e Stand up comedy, entrambi su Comedy Central.

Nel 2020 esce online il suo primo spettacolo Luca Ravenna Live. Insieme a Edoardo Ferrario conduce il podcast Cachemire – Un podcast morbidissimo.

Quest’anno pubblica tramite la piattaforma The Comedy Club lo spettacolo comico totalmente improvvisato Luca Ravenna: Improv Special vol.1 e partecipa alla prima edizione di LOL: Chi ride è fuori.

