Amici 20, la classifica e percentuali della gara di ballo

Come promesso, in tempo per la Giornata mondiale della Danza, sono arrivati i risultati della gara di ballo di Amici 20.

Questa volta a decretare il vincitore è stato il pubblico da casa.

Dei quattro ballerini rimasti in gara, è Giulia che si conferma ancora la più amata dagli spettatori, posizionandosi in cima alla classifica con il 55,4% delle preferenze!

Secondo posto per Serena, con 20,4%, terzo per Alessandro con 17,2% e quarto per Samuele 7%.



CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLA GARA DI CANTO!