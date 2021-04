Il droide più simpatico della galassia torna in versione LEGO

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana…

Per festeggiare il 50esimo anniversario della Lucasfilm, casa di produzione cinematografica che ha dato i natali alla saga di Guerre Stellari, LEGO ha annunciato un nuovo set della linea Star Wars. Arriva il 1 maggio LEGO Star Wars R2-D2, il kit di costruzione dedicato al droide più adorabile della galassia.

LEGO Star Wars R2-D2

Con i suoi 2.314 pezzi, si tratta della versione in mattoncini di R2-D2 più accurata mai proposta da LEGO. Come il droide del film, anche questa nuova replica presenta la testa rotante e un periscopio. Il modellino ha anche strumenti nascosti, come l’elsa di una spada laser in uno scomparto segreto nella testa.

Il set sarà disponibile esclusivamente su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo dal 1° maggio al prezzo di 199 euro, giusto in tempo per lo Star Wars Day del 4 maggio.