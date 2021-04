Piccoli, rosa e tenerissimi. Sono i “mini pig“, maialini nani che stanno prendendo sempre più piede nel cuore delle persone.

I mini porcellini sono diventati, nel corso dell’ultimo decennio, sempre più gettonati tra gli animali domestici.

Non solo per la loro tenerezza.

Quanto crescono i maialini nani?

I maialini nani crescono in altezza fino a 40 cm e possono vivere anche 20 anni.

Vita con un maialino nano



A differenza di quello che si può pensare, non sporcano e sono pulitissimi!

Sono ottimi per chi è allergico ai gatti o ha paura dei cani e, avendo setole al posto di peli, mantenere la casa in ordine è più facile.

Ovviamente, necessitano di amore e cure adeguate. Ideale una casa con un terrazzo spazioso, ancora meglio un giardino.

I maialini nani sono diventai anche molto popolari sui social, con pagine Instagram dedicate seguite da migliaia di follower.