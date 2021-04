Tg Diregiovani – Edizione del 30 aprile 2021

– DIFFUSO E POI OSCURATO UN DOCUMENTARIO PER INFANGARE GIULIO REGENI

Dura circa cinquanta minuti il video pubblicato il 28 aprile su Youtube dal titolo La storia di Regeni, una sorta di documentario realizzato, sembrerebbe, con un preciso obiettivo: screditare la figura del dottorando italiano ritrovato senza vita, in strada a Il Cairo, il 3 febbbraio 2016, e gettare nuove ombre sulla sua morte. Per diffonderlo gli autori hanno creato un profilo ad hoc – The Story of Regeni – chiuso la notte scorsa, a cui hanno aggiunto anche due trailer: uno con sottotitoli in lingua inglese e un altro in italiano. Come per Youtube, è stato creato anche un profilo Facebook, già chiuso, per diffondere il più possibile un contenuto in cui sono presenti diverse figure politiche e istituzionali italiane: Fulvio Grimaldi, Leonardo Tricarico, Maurizio Gasparri e Elisabetta Trenta. Tutti sostengono di essere stati vittima di un raggiro e di essere stati contattati da troupe di emittenti televisive;



– MOTTA: ‘SEMPLICE’ E SULLA ‘VIA DELLA LUCE’

A tre anni dall’ultimo album ‘Vivere o morire’, Francesco Motta torna oggi con il nuovo album ‘Semplice’. In dieci tracce il cantautore racconta la sua crescita personale e artistica, il cambiamento, le giuste distanze e le nuove visioni. Il suono è stratificato, pieno e di respiro internazionale. I primi due concerti annunciati in questi giorni faranno parte del tour estivo e saranno il 21 luglio a Milano al Carroponte e il 10 settembre a Roma all’Auditorium Parco della Musica;

– ‘FAST & FURIOUS 9’, ARRIVA LA SERIE DI PODCAST DEDICATI DELLA SAGA ‘AD ALTA VELOCITÀ’

La Universal Pictures lancia oggi la nuova serie di podcast, curati da Entertainment Weekly, dedicati a ‘Fast & Furious 9 – The Fast Saga’. L’ospite del primo appuntamento è Vin Diesel. Per 9 settimane, ogni venerdì uscirà un nuovo episodio del podcast, durante cui i fan della saga potranno scoprire aneddoti e backstage direttamente dalla voce dei protagonisti e del regista Justin Lin. Intanto cresce l’attesa per il nono capitolo di ‘Fast & Furious’ atteso nelle sale mercoledì 18 agosto;

– IL DROIDE PIÙ SIMPATICO DELLA GALASSIA TORNA IN VERSIONE LEGO

Per festeggiare il 50esimo anniversario della Lucasfilm, casa di produzione cinematografica che ha dato i natali alla saga di Guerre Stellari, LEGO ha annunciato un nuovo set della linea Star Wars. Arriva il 1 maggio LEGO Star Wars R2-D2, il kit di costruzione dedicato al droide più adorabile della galassia. Con i suoi 2.314 pezzi, si tratta della versione in mattoncini di R2-D2 più accurata mai proposta da LEGO. Come il droide del film, anche questa nuova replica presenta la testa rotante e un periscopio. Il modellino ha anche strumenti nascosti, come l’elsa di una spada laser in uno scomparto segreto nella testa. Il set sarà disponibile esclusivamente su LEGO.com e nei LEGO Store di tutto il mondo dal 1° maggio al prezzo di 199 euro, giusto in tempo per lo Star Wars Day del 4 maggio;

– ERMAL META IN VERSIONE OLOGRAMMA NELLE STAZIONI DI ROMA, MILANO E NAPOLI

Milano. Roma. Napoli. Tre città unite sotto ‘Uno’ stesso cielo. Solo per oggi, Ermal Meta si trasforma in ologramma per presentare in contemporanea nelle stazioni delle tre città il singolo ‘Uno’. A Milano centrale, Termini e Napoli Centrale sono stati allestiti degli olobox, strutture che permettono di proiettare in 3D la performance del brano, con le immagini della band e di Ermal su un ledwall. Un modo per rendere più ‘tangibile’ il concetto live. Fino alle 22, ogni 5 minuti Ermal Meta ‘incontrerà’ virtualmente chi transita in quelle stazioni, e presenterà il nuovo singolo.