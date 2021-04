DiReMiFaSol, intervista a Flora Cavina di X Factor 2020

ROMA – A X Factor 2020 aveva meravigliato tutti con una sua appassionata versione di “Sai”, canzone portata al successo da un certo Raphael Gualazzi.

Flora Cavina è al centro della scena di questa nuova puntata di DiREMiFaSol: diplomata a pieni voti al Conservatorio Licinio Refice di Frosinone, non stupisce quindi vederla suonare e cantare dal vivo per noi. Presenza scenica da vendere, tanta simpatia e quel pizzico di timidezza che non basta mai. È l’ora di Flora.