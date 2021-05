New Beverly Cinema, ecco quando riapre la sala di Quentin Tarantino

ROMA – Dopo oltre un anno e mezzo i cinema, piano piano, stanno riaprendo con le dovute misure di sicurezza anti-Covid. L’1 giugno sarà il turno del New Beverly Cinema, che si trova su Beverly Boulevard a Los Angeles. Lo storico teatro, di proprietà di Quentin Tarantino dal 2007, ha 300 posti a sedere ed è noto per proiettare stampe in 16mm e 35mm.

“Riapertura il primo giugno 2021 perché amiamo proiettare film“, si legge sugli account social della sala cinematografica senza aggiungere informazioni dettagliate sulla riapertura, come per esempio la programmazione.

More info coming soon… pic.twitter.com/cOxmctmwSO — New Beverly Cinema (@newbeverly) May 1, 2021



Inizialmente fissata al 25% (e quindi massimo 100 persone), la capacità delle sale è stata ora autorizzata a espandersi al 50% (ovvero massimo 200 persone).