ANTICIPAZIONI| Uomini e Donne, la tronista Samantha Curcio ha scelto

ROMA – Negli studi di Uomini e Donne è tempo di scelte. A uscire dal dating show di Maria De Filippi è stata Samantha Curcio. Durante la registrazione, avvenuta ieri, la tronista ha deciso il corteggiatore con il quale continuare la conoscenza fuori.

UOMINI E DONNE, LA SCELTA SAMANTHA CURCIO

La tronista Samantha Curcio ha scelto Alessio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Come si legge su Vicolodellenews, “lei vestita rosso corallo, corto fino al ginocchio davanti e lungo dietro tutto di velo. Alessio indossa una camicia di lino verde pistacchio, jeans, sneaker bianche e calzettoni di spugna (si dice dispiaciuto di non aver saputo della scelta altrimenti avrebbe messo il vestito). È molto emozionata e prima di iniziare chiede di far entrare Massimiliano, scambiano qualche battuta del tipo che si sceglieranno tra loro e poi si dichiarano amore scherzosamente. Giacomo invece era già seduto sul suo trono“.

Come di consueto, sono state trasmesse le ultime esterne sia con Alessio che con Bohdan (il corteggiatore non scelto). Il primo le confessa di provare dei sentimenti e che vorrebbe uscire con lei dallo studio per viversi la loro storia liberamente. Il secondo, invece, è molto arrabbiato perché “durante l’ultima registrazione, quando Alessio si era molto alterato per il loro bacio e ha detto a lei di non volerci ballare insieme, lei più volte durante la puntata lo ha cercato e questo a lui non è andato giù e lo ha fatto sentire il terzo incomodo”.

Dopo queste esterne ne va in onda una terza in cui Bohdan ha chiesto di vedere Samantha. Lui la raggiunge in camerino per dirle che ha deciso di lasciare il programma ma se vuole è disposto a portarla via con sé e viversi la loro storia fuori. Lei, in lacrime, non capisce queste sue reazioni. Lui va via, lei lo rincorre ma poi torna in camerino (sempre in lacrime).

Tornati in studio, i corteggiatori escono dallo studio. A questo punto Samantha ringrazia soprattutto Maria che ha scelto lei per dare un segnale forte alle donne, in quanto lei è stata la prima tronista curvy nella storia del programma. Inoltre, ha aggiunto di essere rimasta ferita da tanti attacchi sui social come davanti a chi la chiamava “la porchetta dagli occhi azzurri”.

Il primo ad entrare è Alessio e tutti sono rimasti a bocca aperta perché di solito chi entra per primo è la non scelta. Lui è molto nervoso finché lei non gli dice che non ha mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo, lui però l’ha fatta sentire bella e una principessa. Inoltre, si è detta un po’ spaventata perché quando litigano a lui si tappa la vena ma è fiduciosa nei confronti di un suo cambiamento. Lui non risponde nemmeno, l’abbraccia e la bacia e sulle note di Tutta la notte di Sangiovanni ballano e si coccolano sotto la pioggia di petali rossi.

Dopo il ballo e i baci, entra Bohdan che non può non notare i petali sparsi nello studioi: “Come vedi non sei tu la scelta”, gli ha detto scherzando Tina. Samantha gli dice di non averlo mai visto sincero. Lui, senza guardarla negli occhi, esce quasi subito dallo studio.