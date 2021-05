ROMA – Promuovere una più equa distribuzione dei vaccini, soprattutto nei Paesi più svantaggiati come l’India. E’ con questo intento che si è svolto ieri al SoFi Stadium di Los Angeles ‘Vax Live: The Concert To Reunite The World’, un grande evento benefico che ha visto salire sul palco star conosciute in tutto il mondo. All’iniziativa, presentata da Selena Gomez, hanno partecipato tra gli altri Jennifer Lopez, il principe Harry, Ben Affleck , i Foo Fighters, Brian Johnson e Sean Penn. Durante la serata anche i due videomessaggi del presidente americano Joe Biden e di papa Francesco. Ad organizzare il concerto è stata la Global Citizen organizzazione impegnata nel combattere la disinformazione legata ai vaccini e nell’invito ad agire ai leader mondiali e multinazionali. Il megaconcerto andrà online su youtube il prossimo 8 maggio e in onda sui più importanti network statunitensi e internazionali. Al live pre-registrato hanno preso parte migliaia di persone, tutte vaccinate, di cui la maggior parte erano operatori sanitari. Stando a quanto affermato dagli organizzatori, il ‘Vax Live’ ha ottenuto più di 53 milioni di dollari in donazioni superando così l’obiettivo prefissato per l’acquisto di 10 milioni di vaccini per i Paesi più svantaggiati.