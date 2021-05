“Simpatico, solare, in cerca di amicizie”. Vipra è pronto al suo debutto

ROMA – “Simpatico, solare, in cerca di amicizie”. Non è la bio social di qualcuno ma il titolo del primo album di Vipra, l’artista “(un)cool” che non sa cosa dire al primo appuntamento, che viaggia in Giappone per evitare monumenti e ciliegi in fiore a favore del megastore Pokémon. Lo abbiamo ascoltato in alcune anteprime durante il 2020, con i singoli “Ragazzino” e “Bene dai”. Due brani che hanno aperto la sua strada da solista dopo l’esperienza con gli Sxrrxwland.

Ora Giovanni, questo il suo vero nome, torna con il primo progetto senza la band e lo anticipa con il singolo “Siamo seri” (Asian Fake/Columbia Records/Sony Music Italy), che vede alla produzione il duo Frenetik & Orang3 (già al fianco di Achille Lauro, Coez, Salmo, MadMan, Gemitaiz e molti altri).

Vipra descrive il pezzo come un brano “hyperpop che racconta il momento in cui i sogni e le speranze fanno i conti con la realtà. Quando il futuro diventa buio l’unico modo di godersi il presente è l’autodistruzione”. Il singolo è su tutte le piattaforme, il disco lo sarà dal 28 maggio.