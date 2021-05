La street art per la Memoria. Succede a Roma con MA®T – Millennials A®T Work

Oltre la corazza di Alessandra Carloni

Lei dipinge, immersa nei suoi pensieri, nei suoi ricordi. Dipinge giochi di carta, con cui giocava da bambina, e dipinge il mondo che la circonda, il mondo che ricorda. Questi giochi prendono la forma di uccelli, e volano via, come volano via i ricordi, i pensieri, le esperienze, il tempo, “tutto scorre come un fiume”. Dipingere ci aiuta a ricordare, a mantenere vivo un pensiero, a rimembrare un’evento passato, la pittura, dall’alba dei tempi, racconta i ricordi, ferma l’attimo.

Una ragazza sogna di volare a dorso di una tartaruga, e sognando ricorda la sua città, il suo quartiere, sogna di sorvolare le case e scrutando tra le abitazioni di oggi, guardare indietro, vedersi bambina mentre gioca in strada tra i palazzi, i profumi di una volta, i suoni che le erano familiari. Ricorda come tutto era, ma vede anche come non è più. Le manca la natura, di cui prima la città era piena. La tartaruga, essendo un animale molto longevo e che può portarsi appresso la casa, ma, al contempo, molto a rischio estinzione, simboleggia proprio questo: il rapporto tra la casa e la sua trasformazione, la natura ed il suo essere prima molto presente ed ora sempre più a rischio, ed il tempo che scorre, è uno spirito del tempo che tutto ricorda.

Erano fiori, bellissimi e delicati, i quali petali si perdevano nel vento. Oppure no, erano uccelli, meravigliosi, colorati, che volavano tutt’intorno a me.

La memoria è labile, il ricordo può svanire, oppure può modificarsi, perché quello che ci resta, spesso, è solo la percezione di un attimo, di un momento preciso, ma dai contorni e dagli elementi sfumati, che non riusciamo a ricordare con precisione. Il ricordo si trasforma, e diventa un sogno. Per questo serve raccontare la memoria quand’è ancora viva, trascrivere i propri ricordi, le proprie memorie, per le primissime generazioni, prima che il tempo le modifichi, li faccia perdere o volare via, prima che gli anni li facciano sfumare in qualcos’altro.

Il ricordo fotografico di Collettivo 900 Una donna guarda un film, “La finestra sul Lunapark” di Comencini, ed allora cominciano i ricordi, quelli legati a quel film, ma anche le sensazioni che le suscita ricordandole come era il suo quartiere, sia tramite le immagini che lo riguardano nel film, sia attraverso i ricordi che le fanno scaturire. Il volto dell’attrice Giada Rubini le ricorda la madre, non si assomigliavano, neanche un poco, ma le stimola i ricordi, e le fa ripensare a lei. Troneggia un monumentale NOVECENTO, che ci riporta a quel periodo di metà secolo scorso, quando il quartiere iniziò ad urbanizzarsi, e sorsero le palazzine, e tante case.