Salve, sono una ragazza di 15 anni, volevo sapere una cosa molto importante che non so come uscirne fuori, dato che io a metà gennaio di quest’anno mi ero pesata che ero 58 kg, feci una dieta fai da te drastica rispetto al mio metabolismo basale per quasi 3 settimane ed ero arrivata a 53 kg, poi dopo un po’ di tempo decisi di dimagrire sempre con quella dieta, scesi a 50 kg, poi per qualche giorno mi era venuta molta fame ed ero aumentata a 52.3,feci sempre una dieta drastica e in meno di 2 settimane ero arrivata a 48.7,poi ho ancora continuato così, oggi mi so pesata è sono 47.1kg e sono alta 160,oggi ho mangiato un po’ di più di ieri però sempre poco, non so come devo fare non voglio mangiare così poco però poi ho paura di mettere dato che ho mangiato pochissimo…

Sabrina, 15 anni

Cara Sabrina,

quando si decide di intraprendere un piano alimentare per perdere peso è sempre molto importante non fare un dieta “fai da te”; il bilanciamento degli alimenti sulla base del nostro metabolismo e del fabbisogno giornaliero di calorie lo deve fare un professionista, a seguito di esami dettagliati. La tua dieta drastica ha evidentemente funzionato in termini di peso, ma è chiaro che questo è dovuto al tuo mangiare pochissimo. Il corpo appena riceve più “rifornimento” ne approfitta e riprende peso. Inoltre, un regime alimentare così restrittivo, potrebbe portarti ad avere tutta una serie di squilibri a livello minerale, vitaminico, ecc. Il nostro consiglio quindi è quello di rivolgerti al tuo medico di fiducia che ti aiuterà sicuramente a raggiungere il tuo obiettivo, ma con un regime alimentare sano e adatto alle tue esigenze.

Speriamo d’esserti stati d’aiuto e ti invitiamo a scriverci per qualsiasi altro dubbio o perplessità.

Un caro saluto!

L’equipe degli esperti