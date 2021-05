VIDEO| Amici 20, tutti pazzi per Giulia sulle note di Jerusalema

ROMA – È stato il tormentone dell’estate 2020. Su TikTok è stata lanciata una challenge e ogni spiaggia del mondo l’ha pompata nelle casse. Si tratta di Jerusalema, la canzone in lingua venda (un idioma bantu parlato in Sud Africa e Zimbawe), firmata dal musicista e produttore Master KG.

Il successo musicale è arrivato anche nell’ultima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda sabato primo maggio. La professoressa di ballo Veronica Peparini ha realizzato una coreografia per Giulia sulle note di Jerusalema. Impossibile non lasciarsi trascinare dai passi di danza, dalla bravura e dal carisma della giovane ballerina.

La performance di Giulia è piaciuta così tanto che il video dell’esibizione è finito nella posizione #2 delle tendenze di YouTube.

GIULIA BALLA JERUSALEMA, IL VIDEO

I GIUDICI DI AMICI BALLANO JERUSALEMA, IL VIDEO

JERUSALEMA, IL TESTO

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Ngilondoloze

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Jerusalema ikhaya lami

Ngilondoloze

Uhambe nami

Zungangishiyi lana

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami

Ndawo yami ayikho lana

Mbuso wami awukho lana

Ngilondoloze

Zuhambe nami