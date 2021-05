Discord arriva su PlayStation: ecco cos’è

Con un colpo di coda Sony ha “soffiato” Discord a Microsoft. Il colosso nipponico ha chiuso un accordo con la popolare piattaforma, che sarà disponibile su PlayStation Network nel 2022.

Ma che cos’è Discord? E perché è tanto ambito?

Discord è un servizio di messaggistica istantanea e Voip pensato per i videogiocatori. Utilizzato da oltre 140 milioni di persone ogni mese in tutto il mondo, si tratta del servizio principale di chat e voce con cui i gamers interagiscono. E non solo loro. Non è un caso, quindi, che sia Microsoft che Sony fossero interessate ad ampliare la loro rete di comunicazione offrendo alle loro rispettive community una partnership golosa come questa.

“Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e community di uscire, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme”, spiega Jim Ryan, CEO di Sony Interactive Entertainment in una nota ufficiale.

Al momento non sono state diffuse ulteriori novità in merito alla partnership, che sarà operativa dal prossimo anno.