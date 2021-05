Tg Diregiovani – Edizione del 4 maggio 2021

– STAR WARS DAY: LE INIZIATIVE DI DISNEY+

Anche i Simpson festeggiano lo Star Wars Day, la giornata dedicata alla saga di Guerre stellari, con un corto originale in esclusiva su Disney+. Il lavoro fa parte di una serie di iniziative della piattaforma lanciate in occasione dello Star Wars Day, come la serie animata ‘Star Wars: The Bad Batch’. Inoltre, gli spettatori potranno prendersi una vacanza virtuale in alcuni dei luoghi più amati dei film di Star Wars, nella serie Star Wars Pianeti. Così come avvicinarsi a due delle astronavi più iconiche con Star Wars Astronavi e veicoli, che permetterà agli spettatori di esplorare i famosi interni ed esterni del Millennium Falcon e di uno Star Destroyer Imperiale;

– DAL PRINCIPE HARRY A JLO, STAR UNITE PER PROMUOVERE I VACCINI CON IL ‘VAX LIVE’

Promuovere una più equa distribuzione dei vaccini, soprattutto nei Paesi più svantaggiati come l’India. E’ con questo intento che si è svolto al SoFi Stadium di Los Angeles ‘Vax Live: The Concert To Reunite The World’, un grande evento benefico che ha visto salire sul palco star conosciute in tutto il mondo. All’iniziativa, presentata da Selena Gomez, hanno partecipato tra gli altri Jennifer Lopez, il principe Harry, Ben Affleck , i Foo Fighters, Brian Johnson e Sean Penn. Durante la serata anche i due videomessaggi del presidente americano Joe Biden e di papa Francesco. Il megaconcerto andrà online su youtube e in onda sui più importanti network statunitensi e internazionali, il prossimo 8 maggio. Al live pre-registrato hanno preso parte migliaia di persone, tutte vaccinate, di cui la maggior parte erano operatori sanitari;



– EMMA CONFERMA IL TOUR: PER L’EX AMICI ESTATE DI CONCERTI

A qualche giorno di distanza dal Concertone del Primo Maggio, si riaccende la speranza per un’estate di live. La prima a confermare il suo tour è Emma Marrone, che tra giugno e luglio festeggerà i suoi primi 10 anni di carriera sui palchi di tutta Italia. L’ex Amici si esibirà all’Arena di Verona il 6 giugno. Per permettere a chi ha comprato i biglietti di assistere all’evento nel rispetto delle norme anti Covid, l’artista replicherà anche il 7 e l’8 giugno, distribuendo il pubblico di una serata in tre. I concerti di Verona, però, non sono gli unici. I biglietti restano validi per tutte le date di recupero del ‘Fortuna Tour’ confermate;



– ‘SUMMERTIME 2’, NETFLIX ANNUNCIA LA DATA DI USCITA

La data è arrivata: dal 3 giugno su Netflix sarà disponibile la seconda stagione di ‘Summertime’. Sul piccolo schermo torneranno così, le avventure di Summer, Edo, Sofia e Ale. Per l’occasione è stato anche rilasciato il teaser trailer dei nuovi episodi. Le immagini sono scandite dall’inedito ‘L’ultima notte’, il brano firmato da Ariete e scritto appositamente per Summertime, disponibile in streaming su Spotify. La giovane cantautrice, è presente nella colonna sonora con i brani ’18 anni’ e ‘Solo te’, inoltre sarà protagonista di un cameo all’interno della serie. ‘Summertime 2’, è tratta dall’opera letteraria ‘Tre metri sopra il cielo’ di Federico Moccia e diretta da Francesco Lagi;

– RED BULL 64 BARS LANCIA IL SUO PRIMO DISCO. LO ANTICIPA UN FREESTYLE DI GEMITAIZ E CARL BRAVE

Dopo essere diventato appuntamento atteso da tutti i fan del rap, Red Bull 64 Bars annuncia il suo primo disco. Uscirà su tutte le piattaforme il 28 maggio “Red Bull 64 Bars, the album”, in collaborazione con Island Records. Una collezione di 10 brani inediti nati con la stessa formula che ha reso famoso il format: un beatmaker, un rapper e 64 barre di fuoco senza possibilità di inserire un ritornello. Il primo di questi pezzi vede all’opera la coppia Gemitaiz e Carl Brave. Il loro freestyle sarà disponibile dal 6 maggio.