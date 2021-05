Bimbo in arrivo in casa Little Mix. Una delle ragazze è incinta

ROMA – Novità in arrivo in casa Little Mix ma questa volta non musicali. È il gossip a fornire materiale. Protagonista Leigh-Anne Pinnock, che su Instagram ha annunciato di essere incinta del suo primo figlio. Il bimbo arriva a più di quattro anni dall’inizio della relazione con il calciatore del Watford Andre Gray. A maggio dello scorso anno, la coppia ha annunciato il fidanzamento ufficiale e quindi le prossime nozze.

“Abbiamo sognato questo momento a lungo– scrive la popstar sul social pubblicando le foto del pancione-non riusciamo ancora a credere che sia vero. Ti aspettiamo”.

Tanti gli auguri ricevuti nei commenti al post. Tra questi quelli della star di Stranger Things Milly Bobby Brown: “Congratulazioni- ha scritto l’attrice- sono troppo contenta per voi”.