Tg Cinema – Edizione del 5 maggio

ROMA – È online la nuova edizione del Tg Cinema.

DAVID 66, TARGHE D’ONORE A TRE PROFESSIONISTI SANITARI

I professionisti sanitari Silvia Angeletti del Campus Bio-Medico, Ivanna Legkar del Policlinico Gemelli e Stefano Marongiu dell’Istituto Spallanzani riceveranno le targhe ‘David 2021 – Riconoscimento d’Onore’ per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi Covid-19. I riconoscimenti saranno assegnati l’11 maggio in diretta su Rai1, in occasione della cerimonia di premiazione dei David di Donatello. Tra i premi già assegnati ci sono il David alla Carriera a Sandra Milo e il David Speciale a Diego Abatantuono.

‘RIFKIN’S FESTIVAL’, WOODY ALLEN DAL 6 MAGGIO AL CINEMA

Per celebrare la riapertura delle sale, Woody Allen torna al cinema dal 6 maggio con ‘Rifkin’s Festival’. Al centro della nuova pungente commedia c’è Mort Rifkin (interpretato da Wallace Shawn): un critico cinematografico che, insospettito da una probabile infedeltà della moglie Sue (interpretata da Gina Gershon), decide di accompagnarla al festival del cinema di San Sebastian, durante cui segue un affascinante regista (interpretato da Louis Garrel). Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo. Una storia che è un po’ come una seduta dallo psicanalista, ma animata dall’ironia, dai riferimenti nostalgici al cinema, dai rapporti coniugali disfunzionali e dalla satira su politica, religione e showbiz. Tutti elementi tipici del regista di ‘Io e Annie’.

‘BLACK PANTHER’, ATTESO IL SEQUEL ‘WAKANDA FOREVER’

“Il mondo può cambiare ed evolversi, ma c’è una cosa che non cambierà mai: siamo tutti parte di una grande famiglia”. Con queste parole i Marvel Studios hanno accompagnato il trailer di presentazione dei nuovi film dedicati ai supereroi. Tra i più attesi c’è ‘Black Panther: Wakanda Forever’, il sequel di ‘Black Panther’ senza il compianto Chadwick Boseman nel ruolo di T’Challa, che debutterà l’8 luglio del 2022. Il primo ad uscire sarà però ‘Black Widow’ atteso per il prossimo 9 luglio, seguito da ‘Shang Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli’ il 3 settembre, da ‘Eternals’ il 5 novembre e da ‘Spider-Man: No Way Home’ il 17 dicembre.

POLEMICA SU ‘BIANCANEVE’: IL BACIO DEL PRINCIPE NON È CONSENSUALE

Ricordate il celebre bacio del Principe Azzurro a Biancaneve? Una scena epica che ha segnato l’infanzia di molte generazioni cresciute con i film Walt Disney. Negli Stati Uniti alla gioia per la riapertura in California del parco divertimenti Disneyland si sono aggiunte le polemiche per una nuova attrazione dedicata proprio alla protagonista della fiaba dei fratelli Grimm. “Un bacio può essere di vero amore solo se una persona sa che sta succedendo”, ha dichiarato il quotidiano San Francisco Gate. Si accusa il principe di abusare della bella Biancaneve, approfittando del sonno indotto dalla strega cattiva. La proposta del giornale è quella di immaginare un finale diverso in linea con lo spirito del film e il posto di Biancaneve nel canone Disney.