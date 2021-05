Dayane Mello e Mario Balotelli hanno passato una notte insieme. È ancora amore?

ROMA – Si è riacceso l’amore tra Dayane Mello e Mario Balotelli? La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi nei pressi di un residence a Milano. Sembra che i due abbiano passato una notte insieme. “Tra me e Mario c’è un rapporto speciale, vedremo“, ha dichiarato l’ex concorrente dell’ultimo GF Vip ai microfoni del settimanale, diretto da Alfonso Signorini. I due si sono conosciuti nel 2010 e da allora tra di loro c’è stato un continuo ‘tira e molla’.

“Mario e Dayane, nonostante le avessero provate tutte per non farsi scoprire dai fotografi, sono stati sorpresi in un residence dove hanno trascorso la notte insieme. A nulla è valso il tentativo, da parte di Mario, di far arrivare sul posto il fratello, Enock, che con la Mello ha partecipato all’ultimo GF Vip, perché la situazione era apparsa chiara fin da subito. Mario arriva per primo all’hotel con un amico, che poi va via. Dopo meno di un’ora si presenta Dayane che si dirige alla porta della stanza di Mario. Notte insieme, quindi, per la coppia, che si è formata nel 2010, ma che da tempo vive un tira e molla continuo“, scrive Chi sui social.