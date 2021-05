Australia, le FOTO della falena gigante grande come un ratto

Grande come un ratto, così pesante da faticare volare. E’ una falena gigante quella scoperta nei pressi di una foresta pluviale del Queensland, in Australia. L’esemplare è stato trovato nella scuola statale di Mount Cotton, durante i lavori di costruzioni di nuove aule.

La falena gigante

La falena in questione è un esemplare di Endoxyla cinereus, rodilegno appartenente alla famiglia dei cossidi noto per le sue dimensioni eccezionali. Lepidottero più pesante in natura, le femmine possono pesare fino a 30 grammi e avere un’apertura alare fino a 25 cm e una lunghezza di 15 cm. Proprio per questo motivo possono avere difficoltà a volare. I maschi, invece, misurano la metà.