Perché il mio ciclo dura molto poco rispetto alle mie amiche?…

Salve Dottori,

sono una ragazza di 16 anni, vorrei sapere da cosa può dipendere il fatto che il mio ciclo mestruale duri molto poco (circa 2, massimo 3 giorni). Confrontandomi con le mie amiche ho notato di essere l’unica ad avere un ciclo così breve e mi sto preoccupando. Secondo voi potrebbe esserci qualcosa sotto? Qualche malattia o qualche problematica particolare? Vi ringrazio in anticipo per la

vostra risposta.

Sara 16 anni

comprendiamo i dubbi e le preoccupazioni che alla tua età possono esserci rispetto alle trasformazioni del proprio corpo.

ciclo

Un ciclo mestruale regolare ha una frequenza abituale compresa tra i 25 e i 35 giorni, quindi non deve essere necessariamente di 28 giorni per essere considerato tale. Sono molto comuni le irregolarità tra le giovani ragazze dopo il primo menarca e per qualche anno successivo.

Le variabili che vengono considerate per valutare le irregolarità del ciclo sono: la durata, la quantità e il ritmo.

La quantità del flusso mestruale normale varia tra 35-80 ml. Se i flussi diventano abbondanti e quindi con quantità maggiore di 80 ml, si parla di ipermenorrea o menorragia, se invece diventano scarsi e di durata ridotta, si parla di ipomenorrea. In media la durata del sanguinamento che si osserva nel corso di una mestruazione varia da 3 a 7 giorni dall’inizio del ciclo.

Vi è quindi una grande variabilità tra una ragazza e l’altra, inoltre sul ciclo influiscono diversi fattori quali oscillazioni ormonali, cambi stagionali, abitudini alimentari e fattori di stress che possono modificarne la durata e la quantità. È importante sottolineare che non tutti i cicli sono uguali e non tutte le donne vivono ilallo stesso modo, ogni donna ha un suo ritmo. Cara Sara,

Riteniamo che tu possa tranquillizzarti e potresti valutare di recarti presso un ginecologo di fiducia per effettuare una prima visita, se non l’hai mai fatta, in modo da poter fare tutte le domande che vuoi e capire meglio come funziona il tuo ciclo e se ci sia qualche abitudine da correggere ad esempio o meno.