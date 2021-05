Stranger Things 4, si torna a Hawkins con il nuovo teaser trailer

ROMA – Le riprese sono ancora in corso ma l’hype per la quarta stagione di Stranger Things, creata dai fratelli Duffer cresce ogni giorno di più. Netflix ha rilasciato oggi un misterioso teaser trailer accompagnato da questo annuncio: “A causa di difficoltà tecniche, l’Hawkins National Laboratory (dove Undici, interpretata da Millie Bobby Brown, ha vissuto parte della propria vita, sottoposta agli esperimenti del dottor Brenner, ndr) sarà chiuso fino a nuovo avviso. Torneremo in servizio domani alle 9:00 ET“. Questo fa pensare che a breve sarà rilasciato il primo trailer dell’attesissima Stranger Things 4.

STRANGER THINGS 4, LA TRAMA

Ambientata nella cittadina di Hawkins in Indiana, Stranger Things è una dichiarazione d’amore per i classici degli Anni 80 che hanno entusiasmato un’intera generazione. La serie racconta la storia di un ragazzino che scompare nel nulla. I suoi amici, la famiglia e la polizia locale si mettono alla ricerca di indizi, ma vengono presto coinvolti in una trama misteriosa, con esperimenti governativi top secret, terrificanti poteri soprannaturali, una ragazzina molto particolare e una pericolosa porta che collega il nostro mondo a un regno potente ma sinistro. Le amicizie dei protagonisti saranno messe alla prova e le loro vite cambieranno mentre ciò che scopriranno trasformerà Hawkins e forse il mondo, per sempre.

STRANGER THINGS 4, IL TEASER TRAILER

STRANGER THINGS 4, IL RITORNO DI JIM HOPPER

Nella quarta stagione vedremo il ritorno dello sceriffo Jim Hopper, già annunciato qualche mese da Netflix attraverso un teaset trailer. Il personaggio interpretato da David Harbour non è morto, ma vivo e vegeto. Alla fine della terza stagione, infatti, tutti lo credevano morto dopo aver chiuso il varco del Sottosopra per salvare la cittadina di Hawkins dai russi. Non sappiamo come sia riuscito a salvarsi, ma l’importante è che sia vivo. Il resto lo scopriremo nella quarta stagione.

Harbour, in un’intervista a Total Film, ha dichiarato accostato la figura di Hopper a quella di Gandalf, protagonista della saga fantasy di J. R. R. Tolkien: entrambi i personaggi si sono sacrificati per la loro terra e, successivamente, sono tornati in vita.

STRANGER THINGS 4, IL CAST

Nel cast torneranno Finn Wolfhard (Mike), Brett Gelman (Murray Baumann) Priah Ferguson (Erica Sinclair), Millie Bobby Brown (Undici), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will) e Sadie Sink (Max), ai più grandi Natalia Dyer (Nancy), Charlie Heaton (Jonathan) e Joe Keery (Steve), fino ad arrivare agli adulti come Cara Buono (Karen) e Winona Ryder (Joyce).

STRANGER THINGS 4, LE NEW ENTRY NEL CAST

Jamie Campbell Bower interpreterà Peter Ballard, un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico. Stanco della brutalità di cui è testimone giorno dopo giorno, riuscirà finalmente a prendere una posizione?