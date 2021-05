Amici 20, Sangiovanni in lacrime: Giulia si scusa

Problemi di comunicazione tra Sangiovanni e Giulia. La coppia più amata di Amici 20 ha affrontato un momento di crisi, concluso con le lacrime del cantante.

Pietra dello scandalo, un polpettone non voluto da Giulia. Scherzi a parte, la ballerina era visibilmente infastidita da qualcosa, reagendo male alla richiesta di Sangiovanni su cosa volesse mangiare.

Dopo una piccola discussione, Giulia spiega il suo malessere per l’assenza di Samuele e la sua insofferenza per Deddy.

“Tu stai male. E io?”, incalza Sangio nel corso della discussione con la ballerina.

A questo punto il cantante si lascia andare alla lacrime e interviene Maria De Filippi.

“A volte fa fatica a parlare e urla un po’ per rabbia”.

Maria spiega a Giulia che Sangiovanni non ha avuto un passato facile, e di come sia stato demoralizzato per il suo futuro da alcune persone intorno a lui. Il discorso prosegue, e la conduttrice sottolinea come il ragazzo tenda a proteggere sempre gli altri e mai se stesso: “Le fragilità le ha anche lui”.

“Quella parte di te che a volte fa sorridere”, prosegue rivolgendosi a Giulia, “la tua purezza, la tua ingenuità ce l’ha anche lui, ma non l afa vedere, perché quando lo ha fatto è stato allontanato”.

I due ascoltano con attenzione Maria e alla fine la pace è fatta.



Dopo aver parlato con Maria, Giulia e Sangiovanni si chiariscono #Amici20 pic.twitter.com/6qkR47BFwh — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 6, 2021