Tg Diregiovani – Edizione del 7 maggio 2021

– GIOVANI2030.IT, È ONLINE LA CASA DIGITALE PER I RAGAZZI DAI 14 AI 35 ANNI

È online GIOVANI2030áil nuovo portale, del ministero delle Politiche giovanili pensato per tutti i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 35 anni. Il sito nasce con l’intento di fornire un punto unico di accesso a tutte le informazioni utili per conoscere il presente e orientarsi verso il futuro nell’ambito della formazione, del volontariato, del lavoro, delle iniziative internazionali e culturali. La nuova ‘casa digitale’, è un riferimento al programma di sviluppo sostenibile sottoscritto dai Governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, per guidare il mondo sulla strada da percorrere nei prossimi 10 anni. Per rimanere sempre aggiornato su novità e iniziative basterà registrarsi al portale o accedere con le proprie credenziali SPID;

– ‘HIGHER POWER’, ONLINE IL NUOVO SINGOLO DEI COLDPLAY

È online ‘Higher Power’, il nuovo singolo dei Coldplay. Questa canzone, spiega la band sui social, è stata “creata su una piccola tastiera e un lavandino di un bagno all’inizio del 2020″. E proprio sui social i Coldplay hanno regalato una piccola anticipazione del pezzo. Su TikTok Martin si scatena ballando sulle note del brano, che già promette di diventare una hit. A produrlo d’altronde è stato Max Martin, già dietro i successi di artisti del calibro di Britney Spears, Maroon 5, Justin Bieber, Jennifer Lopez e Katy Perry.

– ROCCO HUNT RINVIA AL 2022 IL TOUR E STUPISCE CON LE SUE RIME A ‘REAL TALK’

È posticipato al 2022 per il perdurare dell’emergenza Coronavirus il tour di Rocco Hunt. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date che saranno comunicate entro il 31 maggio. Il rapper sarà a Bari, Bologna, Milano, Roma e Napoli. I fan adesso si consolano guardando in loop la performance, uscita qualche giorno fa, ‘Real Talk’. Hunt, classe 1994, è fermo discograficamente a ‘Libertà’ del 2019, disco che ha dato il nome al tour rinviato per la seconda volta: il rapper era atteso sui palchi di tutta Italia in queste settimane;

– ‘LA CASA DI CARTA 5’, ALVARO MORTE SALUTA ‘IL PROFESSORE’

Cresce sempre di più l’attesa ‘La Casa di Carta 5’, purtroppo l’ultima stagione con protagonisti i ladri più amati della Spagna. In attesa che il nuovo capitolo debutti su Netflix, Alvaro Morte, l’interprete dell’amatissimo personaggio de ‘Il Professore’, ha pubblicato sui suoi social un video in cui appare con gli occhi lucidi intento a salutare per l’ultima volta il set e soprattutto il personaggio che ha interpretato per cinque capitoli. “Lascio per l’ultima volta il set de ‘La Casa di Carta’. Le parole non sono necessarie. Sono grato per aver avuto così tanto, per tutto”, ha detto l’attore;

– ‘AMICI 20’: TUTTO PRONTO PER LA SEMIFINALE

I giochi sono fatti. Dopo 6 mesi di emozioni e risate e qualche lacrima, sono stati scelti i finalisti di Amici 20. A differenza delle scorse puntate, nell’ottavo serale, registrato ieri pomeriggio, i giudici hanno scelto chi merita la finale, non chi eliminare. Se saranno confermati i 4 posti per l’ultimo appuntamento, tre allievi dovranno lasciare la casetta. Stando ai rumors trapelati sul web, i finalisti di Amici 20 sarebbero al momento Aka7even, Giulia e Sangiovanni. Il ballottaggio ha visto scontrarsi Tancredi, Serena, Alessandro e Deddy. Il responso sarà dato nella puntata di sabato 8 maggio, in prime time su Canale 5. Ospite della semifinale sarà Ermal Meta.