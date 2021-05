David 66, Laura Pausini canta ‘Io Sì’ dal Teatro dell’Opera di Roma

ROMA – Mancano pochi giorni all’attesa cerimonia di premiazione dei Premi David di Donatello, che si svolgerà alla presenza dei candidati di tutte le categorie.

In diretta martedì 11 maggio su Rai1 dalle ore 21.25 e condotta da Carlo Conti, la 66esima edizione vedrà anche la partecipazione di Laura Pausini. L’artista di fama internazionale, dopo essere stata a Los Angeles tra i candidati ai Premi Oscar 2021, canterà dal Teatro dell’Opera di Roma una versione esclusiva del brano ‘Io sì’: il singolo premiato agli ultimi Golden Globe come Migliore canzone originale, tratto dal film La vita davanti a sé di Edoardo Ponti con Sophia Loren. “Sono molto emozionata”, ha commentato la cantate sui social.

LAURA PAUSINI, IL VIDEO DI IO SÌ

DAVID DI DONATELLO, I PREMI GIÀ ANNUNCIATI

Durante la premiazione – trasmessa dagli storici studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ e dall’Opera di Roma, con la regia di Maurizio Pagnussat – saranno consegnati venticinque David di Donatello. Tra quelli già annunciati ci sono: il David alla Carriera a Sandra Milo, i David Speciali a Monica Bellucci e a Diego Abatantuono, il David dello Spettatore a ‘Tolo Tolo’ di Luca Medici, in arte Checco Zalone, e le targhe ‘David 2021 – Riconoscimento d’Onore’ ai tre professionisti sanitari Silvia Angeletti, Ivanna Legkar e Stefano Marongiu per l’importante contributo alla ripresa in sicurezza delle attività delle produzioni cinematografiche e audiovisive a Roma e in Italia durante la crisi Covid-19.

