Childish Gambino accusato di plagio dal rapper Kidd Wes

ROMA – Childish Gambino è stato accusato di plagio per la bellissima This Is America, tra le sue canzoni più famose e amate A lanciare la ‘bomba’, come si legge su TMZ, è stato Kidd Wes, al secolo Emelike Wesley Nwosuocha. Il rapper americano ha citato in giudizio Donald Glover, questo il vero nome del cantante e attore, per aver realizzato il suo brano basandosi sulla melodia del suo pezzo Made in America. Il ritornello è “senza alcun dubbio sostanzialmente simile, se non praticamente identico”, ha dichiarato Wes.

Chiamati in causa anche il co-autore di This is America – pubblicata nel 2018 (due anni dopo la pubblicazione di Made in America) – Young Thug (che canta nei cori del brano), il co-autore e produttore Lüdwig Gorannson, Kobalt Music, RCA Records, Sony Music, Young Stoner Life Publishing LLC, 300 Entertainment, Atlantic Records, Warner Music Group, Roc Nation (fondata da Jay-Z), Universal Music Publishing Group e Warner Chappell Music.

LE CANZONI A CONFRONTO

CHILDISH GAMBINO, IL VIDEO DI THIS IS AMERICA