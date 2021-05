ROMA – Wanda Nara è stata censurata da Instagram. La moglie e manager dell’attaccante dell’Inter Mauro Icardi ha pubblicato uno scatto del suo lato B rimosso dal social per non aver rispettato le regole della community.

“La mia foto aveva quasi 700mila mi piace. Me l’hanno cancellata perché non seguiva le regole di Instagram. La domanda è, quali sono le regole? E sono per tutti uguali?. Sono l’unico fondoschiena pubblicato su Instagram?“, ha scritto Lady Icardi sul suo profilo.