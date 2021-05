Il 9 maggio di Liberato: l’artista lo celebra con un nuovo singolo

ROMA – Non c’è 9 maggio senza una nuova canzone di Liberato. Da quello del 2017, data d’uscita del primo album (9 maggio appunto), è così. E anche quest’anno l’artista partenopeo non delude pubblicando su tutte le piattaforme e su YouTube il singolo “E te veng’ a piglià”. Puntualissimo il brano è arrivato alla mezzanotte di ieri mandando in delirio i fan del cantautore misterioso.

Il video per la prima volta senza Francesco Lettieri

L’unica cosa che cambia quest’anno è la regia del videoclip. Sembra essere finito, infatti, il sodalizio con Francesco Lettieri che ha diretto il musicista sin dall’inizio e per il quale liberato ha firmato la colonna sonora del film “Ultras”. Non è dato sapere il motivo dell’addio, se così vogliamo chiamarlo.

Il video di “E ti veng’ a piglià” è realizzato con Enea Colombi.

Liberato torna con un brano dalle sonorità forti e per l’ascolto dà un solo consiglio, ovviamente in napoletano (ma comprensibilissimo ai più): “Chiavatell’ int’e rrecchie a volume schifoso”.

Liberato canta ancora: la cover del singolo



Chi è Liberato? Identità ancora segreta

A distanza di anni Liberato riesce ancora a mandare un pezzo in tendenza, in una spirale di hype che sembra non avere mai fine. È questo, forse, il suo segreto: il mistero. Per chi continua a chiedersi chi si celi dietro il personaggio dovrà farsene una ragione. Le ipotesi fatte con il tempo – una tra tutte quella di Livio Cori – sono tutte cadute in un nulla di fatto.

Il volto di Liberato rimane ancora segreto. Restano le canzoni: da “Gaiola Portafortuna” a “Oi Marì”, passando per “Tu T’è Scurdat’ ‘E Me” e “Intostreet”.

L’artista vince su tutto e lo farà anche al live previsto al Mediolanum Forum di Assago il 25 aprile 2022.