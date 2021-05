Tg Diregiovani – Edizione del 10 maggio 2021

– ‘SOS LEONE’, IL PROGETTO DEL WWF PER AIUTARE I GRANDI FELINI

Il leone africano sta scomparendo: in 100 anni la popolazione è passata da 200.000 a meno di 20.000 individui, con un crollo pari al 90%. Questo declino è causato soprattutto dal degrado degli habitat naturali, da bracconaggio e commercio illegale. Per questo il WWF lancia il progetto ‘SOS Leone’, che contribuisce ad un programma globale per salvare i grandi felini del pianeta con l’obiettivo di raddoppiare entro il 2050 il numero dei leoni che vivono in natura. Fino al 23 maggio ogni donazione al 45585 con SMS o chiamata da rete fissa, aiuterà il WWF a fornire l’aiuto adeguato. Inoltre l’organizzazione potrà finanziare la ricerca sul campo per censire i nuclei superstiti dei leoni e collaborare con enti e aree protette per trovare le soluzioni più efficaci per salvare questa specie;



– CHILDISH GAMBINO ACCUSATO DI PLAGIO DAL RAPPER KIDD WES

Childish Gambino è stato accusato di plagio per il brano ‘This Is America’, tra le sue canzoni più famose e amate. A lanciare la ‘bomba’, come si legge su TMZ, è stato Kidd Wes. Il rapper americano ha citato in giudizio Donald Glover, questo il vero nome del cantante e attore, per aver realizzato il suo brano basandosi sulla melodia del suo pezzo ‘Made in America’. Il ritornello è “senza alcun dubbio sostanzialmente simile, se non praticamente identico”, ha dichiarato Wes;

– DAMIANO DAVID E GIORGIA SOLERI ESCONO ALLA SCOPERTO SUI SOCIAL

Damiano David è fidanzato. Il frontman dei Maneskin ha svelato di essere sentimentalmente impegnato con Giorgia Soleri. Una relazione che dura da quasi quattro anni, come scrive in una Storia su Instagram, in cui appare abbracciato alla modella. I rumors di una love story tra i due circolavano da anni, ma solo adesso Damiano ha deciso di confermare ufficialmente il suo privato. Classe 1996, Giorgia ha 25 anni è una modella molto influente su Instagram con oltre 130mila follower;

– ‘AMICI 20’, A SORPRESA SONO 5 I FINALISTI RIMASTI IN GARA

Ne resterà soltanto uno. Ma per adesso, sono 5 i finalisti di ‘Amici 20’. A sorpresa, nella semifinale sono stati scelti non 4, ma 5 ragazzi che si sfideranno sabato 15 maggio su Canale 5 nell’ultimo serale di questa incredibile edizione. La finale sarà in diretta e sarà il pubblico a decretare il vincitore con il televoto. In attesa di sapere chi sarà il vincitore tra Aka7even, Giulia, Sangiovanni, Alessandro e Deddy il 14 maggio usciranno i dischi di Tancredi, Sangiovanni, Deddy e Aka7even;



– ‘MAC X CRUDELIA’, ARRIVA LA COLLEZIONE DI TRUCCHI ISPIRATA ALLA VILLAIN DISNEY

A pochi giorni dal debutto sullo schermo di Crudelia, MAC ha annunciato l’arrivo della collezione in edizione limitata MAC x Disney Crudelia, ispirata al live-action con protagonista Emma Stone. Della collezione fanno parte un set di ciglia finte, un pennello con le setole metà bianche e metà nere (come i capelli di Crudelia De Mon), un rossetto rosso, una palette di quattro ombretti e, vedendo il viso pallido del personaggio, il quarto prodotto potrebbe essere una cipria. Il packaging dei trucchi riprende il colore dei capelli della villain con un tocco di rosso metallizzato dato da alcuni dettagli sul pack. La data di lancio della collezione non è ancora stata annunciata.