Florence + The Machine canta “Call me Crudelia”, brano colonna sonora del film Disney

ROMA – È la voce di Florence + The Machine a fare da colonna sonora al live action di Disney “Crudelia”. Il gruppo interpreta “Call me Cruella”, realizzata ad hoc per la pellicola in uscita il 26 maggio nei cinema italiani e il 28 maggio in streaming su Disney+ con Accesso VIP*.

Il brano sarà contenuto negli album, di Walt Disney Records / Virgin Records – Universal Music Italia, entrambi disponibili dal 21 maggio e già in pre-save. Nella foto i brani contenuti nella tracklist.