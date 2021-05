Lady Gaga in lacrime: “Ciao Italia…”

ROMA – Due mesi di riprese in cui è tornata alle origini, si è sentita a casa. Il fascino e la bellezza del nostro Paese hanno commosso Lady Gaga, in lacrime dopo il periodo di soggiorno in Italia per girare House of Gucci, la serie tv in cui interpreta Patrizia Reggiani, condannata per essere la mandante dell’omicidio del marito Maurizio Gucci. Con un tweet ha annunciato la fine delle riprese.

I wish to thank all of Italy for cheering me on while I film this movie—I hug & kiss you, tell you I believe in you ❤️ prayers 🇮🇹🙏to my place of origin—a country built on the promise of hard work & family. I hope I made you proud. I’m proud to be Italian. Ti Amo. #HouseOfGucci

