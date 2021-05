Io e la mia ragazza abbiamo avuto sempre rapporti protetti…

Salve a tutti. Ho deciso di scrivere questa mail perché sono colpito dalla professionalità con cui rispondete e chiarite ogni dubbio. Io e la mia ragazza abbiamo avuto sempre rapporti protetti con eiaculazione esterna questo mese questi giorni sono il suo periodo fertile e abbiamo notato delle perdite biancastre tipo muco…. Mi devo preoccupare?

Anonimo

Caro Anonimo,

grazie per la fiducia e l’apprezzamento nel nostro modo di lavorare.

Avendo avuto sempre rapporti protetti come ci scrivi e con eiaculazione esterna non vi sarebbero rischi.

Durante l’ovulazione avviene il rilascio di un piccolo uovo da parte di una delle due ovaie. Questo viene considerato il periodo fertile che in un ciclo regolare di 28 giorni cade all’incirca tra l’11° ed il 18° giorno del ciclo. In questa fase, quando gli estrogeni aumentano, si può notare un’aumentata secrezione di muco cervicale, come le perdite da te descritte. Questo cambiamento del muco vaginale è un’espediente che la natura ha messo in atto per facilitare l’ascesa degli spermatozoi verso l’ovulo della donna.

Se l’ovulo viene fecondato si impianta nella cavità uterina e inizia la gravidanza. In caso contrario, il corpo luteo si disgrega per essere poi espulso durante la fase mestruale.

Le perdite della tua ragazza potrebbero indicare che si trova nella fase ovulatoria e che è in preparazione il ciclo.

Un caro saluto