Gente Roma e IED Roma lanciano un bando dedicato ad artisti e creativi

Roma – I romani non possono dimenticare quella grande affissione apparsa a Campo de’ Fiori che diceva ‘In bad times beautiful things are necessary’. Era la campagna lanciata lo scorso novembre (2020) da GENTE ROMA, una delle più note catene di boutique di lusso della capitale. Il messaggio forte e chiaro era e resta uno: “In tempi difficili le cose belle sono necessarie”.

A distanza di qualche mese il concetto di ‘GENTE ROMA’ si rafforza grazie a una partnership con la sede romana dell’Istituto Europeo di Design Le due realtà lanciano infatti un bando speciale dedicato ad artisti e creativi: per 4 borse di studio per 4 categorie di concorso (Fotografia, Arti Figurative, Make up Art e Videomaking). “Questo progetto è un inno alla bellezza in ogni sua forma – afferma la Proprietà del gruppo Gente Roma, da 40 anni leader nel settore luxury fashion con 9 store nella Capitale – Uno speciale riconoscimento a tutti gli artisti e i creativi che, attraverso la propria interpretazione, ci donano quella bellezza e umanità quotidiana, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai”. I criteri di ammissione e le modalità di partecipazione sono su www.genteroma.com/gente- scholarship. Al via il 10 maggio le iscrizioni A ogni partecipante verrà chiesto di realizzare un progetto artistico che esprima la propria personale visione della bellezza, in linea con la filosofia e la mission di Gente Roma. Ci sono tanti modi di intendere la bellezza e quindi di esprimerla, ed è questa molteplicità di sguardi che Gente Roma e IED vogliono valorizzare. Il bando si sviluppa in tre fasi La Fase Online (10 maggio – 29 giugno), dove i partecipanti potranno presentare la loro idea di progetto attraverso il form nel sito dedicato; la Fase in Boutique (6 settembre – 8 ottobre), dove gli 80 finalisti, selezionati dalla giuria composta dal Gruppo Gente Roma, avranno l’opportunità di realizzare le loro opere all’interno degli store. La terza e ultima fase si concluderà con l’elezione dei 4 vincitori per le 4 categorie (fine ottobre 2021), che potranno accedere a una borsa di studio per frequentare i corsi di formazione continua proposti da IED Roma, con l’obiettivo di specializzarsi nei diversi ambiti di interesse professionale: dalla Fashion Photography alla Brand Photography, dal Visual Merchandising all’Art Direction in Advertising.