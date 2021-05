“Ho imparato a stare in equilibrio su una gamba sola perché nella vita non possiamo sempre atterrare su entrambi i piedi”.

Classe 2001, a 20 anni Nina Rima è una popolare modella e influencer. Su Instagram è seguita da quasi 100mila follower, ha fatto diverse ospitate in tv ed è corteggiata da numerosi marchi che la reclamano come sponsor.

Nina si definisce “modella bionica”. 4 anni fa ha perso una gamba, ma non la voglia di vivere il suo sogno.

La storia di Nina Rima

La vita di Nina è cambiata nell’aprile del 2017, dopo un incidente in scooter con il suo ex fidanzato. Una volta in ospedale, la decisione dei medici: l’amputazione della gamba sinistra, dal ginocchio in giù.

“Non credevo di essermi fatta niente, ma quando ho cercato di alzarmi mi sono resa conto di non avere più il piede”, raccontava in un’intervista a CR4 La Repubblica delle Donne.

All’epoca Nina aveva 17 anni e stava per firmare un contratto con un’agenzia di moda.

Ma il suo sogno andò solo in pausa.

Nel periodo del suo ricovero, ha iniziato a condividere su Instagram le immagini della sua nuova vita, anche della sua gamba.

Inaspettatamente, un numero sempre maggiore di persone ha iniziato a seguirla e a ringraziarla per il coraggio che dimostrava. Oggi conta quasi 100 mila follower su Instagram ed è una modella e influencer affermata.