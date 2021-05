VIDEO| Chiara Ferragni e Fedez comprano casa insieme: “È quella dei nostri sogni”

ROMA – Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato casa insieme. Ma c’è ancora tempo per traslocare da City Life, il quartiere in cui abitano insieme ai loro due figli Leone e Vittoria. L’annuncio arriva dal profilo Instagram della “Ferri Nazionale”.

“Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano, quella in cui siamo adesso è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni. Sono super contenta perché adoro l’arredamento e adoro l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Io dico ‘casa’ ma in realtà è un appartamento, come piace a noi. Il nostro piano non l’hanno ancora costruito. Dovrebbe essere pronta a metà del 2022“, ha detto Chiara Ferragni attraverso le storie di Instagram.