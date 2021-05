Basta monopattini selvaggi! Arriva il corso di guida per i veicoli elettrici

A seguire una prova alla guida di un’automobile lungo una pista che simula condizioni di guida impervie perche’, come ha sottolineato Alfredo Scala, direttore generale dell’autodromo di Vallelunga, “la conoscenza dei rischi e la consapevolezza del veicolo che guidiamo e’ la medesima, non importa se siamo a bordo di un’auto, di una moto o sopra un monopattino; la filosofia e’ la stessa, cambia solo il mezzo”. Carlo Alessi, presidente di Aci Vallelunga, ha voluto evidenizare come quello di questa mattina sia “sicuramente un altro importantissimo traguardo per la nostra Societa’, che e’ costantemente alla ricerca di prodotti innovativi e sicuri cui legare la nostra immagine”. Entusiasta anche Enrico Stefano, presidente della Commissione mobilita’ del Comune di Roma, “si puo’ pensare-ha detto- a delle iniziative che incentivano la partecipazione dei cittadini a corsi come questi, magari rivolti ai giovani e alle scuole, gia’ lo facciamo per settori simili e sicuramente si puo’ estendere anche ai monopattini“.