ROMA – Michele Morrone al centro delle polemiche dopo alcune dichiarazioni su Belen Rodriguez. Su Tik Tok un fan della star del film 365 giorni gli ha suggerito di fidanzarsi con la showgirl argentina, che aspetta una figlia dal suo attuale compagno Antonino Spinalbese.

Lo scorso anno Chi aveva lanciato lo scoop su un presunto flirt tra Morrone e la Rodriguez. Ma nessuno dei due ha mai confermato o smentito la notizia. Dalle dichiarazioni dell’attore, però, sembra che tra i due ci sia stato qualcosa non andato a buon fine.

“Il mio prototipo di donna è più altolocata di due tette e un culo. Però magari chi lo sa…“, ha detto Morrone in risposta ad un fan.

I fan della showgirl sono subito ‘scesi in campo’ per difenderla. C’è chi ha scritto “si sente come se avesse fatto un film da Oscar ma la pochezza umana contro Belen si è vista tutta”, e chi: “hai recitato cane in un film (365 giorni, ndr). Ridimensionati che non te lo puoi permettere”.